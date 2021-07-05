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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سانتو يريد التعاقد مع نجم منتخب سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021
اعلنت مصادر صحفية انكليزية ان المدرب الجديد لنادي توتنهام الانكليزي نونو إسبيريتو سانتو ابدى رغبته الكبيرة في التعاقد مع مهاجم سويسرا المتألق ببطولة يورو 2020 هاريس سيفيروفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بهدف تعزيز خياراته الهجومية في فريق توتنهام، وذلك بعد توليه المسؤولية في الأسبوع الماضي.
واختار فريق توتنهام عدم تحويل إعارة فينيسيوس من بنفيكا إلى صفقة دائمة بحوالي 36 مليون جنيه إسترليني، ولكن بنفيكا البرتغالي مستعد أيضًا لبيع المهاجم سيفيروفيتش البالغ من العمر 29 هذا الصيف.