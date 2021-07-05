سانتو يريد التعاقد مع نجم منتخب سويسرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

اعلنت مصادر صحفية انكليزية ان المدرب الجديد لنادي ​توتنهام​ الانكليزي ​نونو إسبيريتو سانتو​ ابدى رغبته الكبيرة في التعاقد مع مهاجم سويسرا المتألق ببطولة يورو 2020 ​هاريس سيفيروفيتش​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بهدف تعزيز خياراته الهجومية في فريق توتنهام، وذلك بعد توليه المسؤولية في الأسبوع الماضي.



واختار فريق توتنهام عدم تحويل إعارة فينيسيوس من بنفيكا إلى صفقة دائمة بحوالي 36 مليون جنيه إسترليني، ولكن بنفيكا البرتغالي مستعد أيضًا لبيع المهاجم سيفيروفيتش البالغ من العمر 29 هذا الصيف.