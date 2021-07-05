شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندرى بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدوري والمقامة علي استاد الإسماعيلية.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد فوزي ، محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى، عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق، فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب، بنسون شيلونجو.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي : محمد صبحى، صبرى رحيل ، محمود رزق ، السيد سالم ، مروان عطية، أحمد مانجا، هشام صالح ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى، خالد قمر.

بدأت أحداث المباراة حماسية بعدما تعرض خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري لإصابة قوية فى الدقيقة 5 أدت لخروجه من الملعب، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

تبادل الفريقان الهجمات علي مدار الشوط الأول وان كانت هجمات الإسماعيلي هي الأخطر واهدر فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب وشيلونجو العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة لتقدم الإسماعيلي.

في المقابل التزم الاتحاد السكندري بالأداء التكتيكي ووضحت تعليمات حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الذي نجح في الخروج بالشوط الأول بالتعادل.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.