شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يقارن بين أيمن أشرف ومدافع كايزر تشيفز قبل نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مقارنة بين أيمن أشرف مدافع الأهلي، وإيريك ماتوهو مدافع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين يوم 17 يوليو على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وكتبت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للكاف على حسابها على موقع "تويتر" على المقارنة بين أيمن أشرف وإيريك ماتوهو، قائلة: "مستوى رائع قدمه كلا اللاعبين قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين كايزر تشيفز والأهلى".

ويستعد الأهلي لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، وصعد للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، وبقي في المركز الرابع.