شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل مع وادي دجلة 1/1 في الظهور الأول لعبد الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق مصر المقاصة تحت قيادة مدربه الجديد محمد عبد الجليل، مع وادي دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم لمصر المقاصة شيمس بيكلي في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، وتعادل أحمد عاطف لوادي دجلة في الدقيقة 51، وأهدر باسم مرسي ركلة جزاء في الدقيقة 85 .

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة وما زال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

وجاء تشكيل دجلة كما يلى:

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى.

الدفاع: خالد رضا، محمود مرعى، أحمد سعيد، محمد رضا.

خط الوسط: إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطي، بسام وليد.

الهجوم: حسام عرفات، أحمد عاطف، صلاح أمين.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مسعد عوض، محمد جمال، إيهاب المباركي، أحمد مجدي، إبراهيم ريعو، إبراهيم عايش، ألكسندر، حسام الريالي، عمرو بركات.