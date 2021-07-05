شكرا لقرائتكم خبر عن 146 لاعبا مصريا فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية العدد النهائى للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها 23 يوليو الجارى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وتضمنت 146 لاعباً ولاعبة، بواقع 86 لاعباً و48 لاعبة، ويكون 134 لاعباً أساسياً و12 احتياطياً.

وتعقد اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، مؤتمراً صحفياً الأربعاء المقبل، تكشف فيه كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2020، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد أفراد البعثة المصرية وكيفية الاستعدادات الأخيرة للأولمبياد، فضلاً عن شرح كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية .

وشكلت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة دكتور حسن كمال، فريقا طبيا لرصد تحركات اللاعبين المشاركين فى أولمبياد طوكيو ويقوم هذا الفريق الطبى برصد تحركات اللاعبين قبل السفر إلى اليايان بـ 14 يوما، وفقاً لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

وتعقد اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا مع أطباء الاتحادات الرياضية خلال الأيام القليلة المقبلة، للتنسيق بشأن سفر البعثة المصرية للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية .