شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كايزر تشيفز السابق: موسيمانى "ثعلب".. والأهلى مرشح أقوى للتتويج باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيوفاني سوليناس، المدير الفني السابق لكايزر تشيفز، أن النادى الأهلى هو الأقرب للتتويج بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب كايزر تشيفز فى النهائي المقرر له 17 يوليو الجارى فى المغرب.

وقال جيوفاني سوليناس خلال مداخلة هاتفية بقناة الأهلى، "الأهلي هو المرشح الأول للفوز بدوري الأبطال، لكن كايزر أطاح بالوداد المغربي لذا فإن النهائي ليس بالسهولة التى يتوقعها البعض".

وأضاف جيوفاني سوليناس، "بيتسو موسيماني "ثعلب مكار" يدرس الخصم جيد جدا، وأعتقد أن الأهلي محظوظ بالتعاقد معه، وهو أيضا محظوظ بوجوده مع الأهلي".

وتابع المدير الفني السابق لكايزر تشيفز، "كايزر تشيفز يعتمد على أسلوب دفاعي قوي جدا، وهذه أهم نقطة قوة له، ويسعى لاستغلال الهجمات المرتدة وهى ما ستشكل خطورة على الأهلى".

من ناحية أخرى، فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصال موسعة مع السفارة المصرية بالمغرب للترتيب لرحلة المارد الأحمر فى الدار البيضاء لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات مكثفة على مدار الأيام الماضية مع السفارة المصرية بالمغرب من أجل الترتيب لرحلة نهائي أفريقيا المرتقبة.

وبحث مسئولو الأهلي مع السفارة ترتيبات السفر والإقامة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور الخاصة بالمباراة المرتقبة، بعدما حدد الأهلي يوم 13 يوليو الجارى موعداً للسفر للمغرب على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الأفريقي.