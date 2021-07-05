شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. فوز مثير وطرد بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية كلاسيكو المتوسط والقناة بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي الذى يجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، فى إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي مباراة الدور الأول، فاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري.

سجل كريم الديب هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، وشهدت المباراة تعرض كريم يحيى، لاعب الاتحاد السكندري، للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول من المباراة.

وحذر حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه من صحوة فريق الإسماعيلى قبل المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار الجولة 28 من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وأوضح العميد للاعبيه أن مباراة الإسماعيلى قمة جماهيرية كبيرة تحظى باهتمام زائد من جماهير الاتحاد، لذلك أى نتيجة غير الفوز بها غير مقبول خاصة بعد التعادل المخيب أمام المحلة فى الجولة الماضية.

وطالب حسام حسن اللاعبين بضرورة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل دون تعقيد المباراة، محذرا خط الدفاع من غياب التركيز أمام فريق ومدرب يهوى البناء المنظم والتدرج بالكرة والاستحواذ.

وانتهت مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك فى لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت الأهداف عن طريق خالد الغندور، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، فى الدقيقة 21، عقب استغلال كرة عرضية من قِبَل صبرى رحيل، بينما جاء هدف التعادل عن طريق هشام عادل لاعب فريق غزل المحلة بالدقيقة 52 عقب تسديدة رائعة بمرمى الحارس محمد صبحى، وأهدر فتحى مبروك ركلة جزاء فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.