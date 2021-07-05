شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير الاتحاد السكندرى يحتفلون بالحارس التاريخي بنايوتي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من نجوم ورموز الاتحاد السكندري بالحارس الأسطوري بنايوتى يوسف زكى، حارس مرمى الاتحاد السكندرى فى السبعينيات، وصاحب الأصول المصرية اليونانية.

وزار بنايوتي مقر الاتحاد وكان فى استقباله الأسطورة شحته الإسكندرانى والنجم السابق رزق نصار وموهبة الاتحاد هانى سرور، والمدير التنفيذى للنادى جاسر منير.

بنايوتى يوسف (هو اسم مركب) ووالده كان يدعى زكى، وكان يلعب بالنادى اليونانى قبل قدومه للاتحاد فى نهاية عام 1968، انضم لزعيم الثغر فى وجود جبريل أبو الوفا وحسن عرابى، وعند تسجيله بالفريق رحل جبريل عن الفريق.

أول مباراة مع الاتحاد كانت فى عيد الشرطة سنة 1969 أمام الإسماعيلى وفاز زعيم الثغر بنتيجة 1 / 0، بينما أول مباراة رسمية كانت أمام غزل المحلة بالإسكندرية وانتهت 0 / 0 .

وبجانب لعبه لنادى الاتحاد السكندرى كان يلعب فى نادى شركة المطابع الذى كان يدربه فؤاد مرسى ولعب مع فكرى مرسى ونبيل الدقاق، وكذلك لعب فى نادى شركة المياه مع رزق نصار .

وعن علاقته بلاعبي الاتحاد فقد كانت تربطه صداقة قوية بحسن حتى أنه فى سفريات الاتحاد كانا يقيمان فى غرفة واحدة، كما كان يعتز بشحته الإسكندراني كونه قيمة كبيرة وصاحب فضل كبير عليه لا ينساه، وكذلك عادل البابلى ويسرى أحمد.

وآخر مبارايات بنايوتى كانت فى نهاية موسم 76 فى الدورة الصيفية بالإسكندرية، حيث تعادل مع الأهلى 1 / 1 ... وفاز على الزمالك 2 / 0 لرزق نصار، وبعد عام 1976 سافر فى اجازة الى اليونان، ثم تلقى عقدا مغرى للعب بالسعودية فى دورى شركات وظل بالسعودية لمدة سنتين ، بعدها عاد إلى الاتحاد عام 1978 وتدرب مع النادى ولكنه لم يبداْ الموسم وعاد الى اليونان.

وتوج بنايوتى يوسف زكى ببطولتى كأس مصر مع الاتحاد السكندرى عامى 1973 و1976 وكانت له بصمة كبيرة في ظل وجود حسن عرابي الحارس الأسطوري للاتحاد السكندري.

وكرم نادي الاتحاد السكندري حارسه بنايوتي الذي عاد إلى اليونان في بداية الثماينيات، ضمن فعاليات الاحتفال بمئوية النادى العريق بإهدائه درع النادى.