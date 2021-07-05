شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يعلن التعاقد مع المالى أليو ديانج 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 5 من يوليو 2019، أعلن نادى الأهلى التعاقد مع المالى أليو ديانج قادما من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم قادمة، مقابل مليون و100 ألف يورو.

وأصبح الدولى المالى أليو ديانج منذ هذا التوقيت أحد أهم لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية بعدما تألق بشكل لافت مؤخراً، ما جعله أحد أهم اللاعبين المطلوبين فى أوروبا والخليج الموسم المقبل.

وساهم ديانج فى انتصارات الأهلى الماضية محلياً وأفريقياً، وفرض نفسه على الجميع ليستحق إشادة الخبراء والجماهير التى بدأت تؤكد أن ديانج واحد من أهم الصفقات التى أبرمها الأهلى خلال السنوات الماضية.

وارتبط النجم المالى بكثير من العروض، منها أبرزها من العين الإماراتى وهناك عروض من تركيا وألمانيا وأندية أوربية أخرى.

ونستعرض ماذا قدم ديانج مع الأهلى حتى الآن..

لعب: 79 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 7 أهداف

الكروت الصفراء: 8 إنذارات

معدل الدقائق: 5276 دقيقة

وفى هذا الموسم..

لعب: 38 مباراة

سجل: هدفا وحيدا

صنع: 4 أهداف

وفاز أليو ديانج مع النادى الأهلى بأربع بطولات فى موسمه الأول، حيث حقق ثلاثية الدورى المصرى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا، كما فاز بكأس السوبر المصرى 2018-19.

شارك المالى مع الأحمر فى كأس العالم للأندية 2020 وحصل معه على الميدالية البرونزية، كما فاز بكأس السوبر الأفريقى 2021.