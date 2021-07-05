شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، التشكيل الذى يخوض مباراة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ملعب الإسماعيلية.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد صبحى

في خط الدفاع: صبرى رحيل ، محمود رزق ، السيد سالم ، مروان عطية

في خط الوسط: أحمد مانجا، هشام صالح ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى

في الهجوم: خالد قمر.

ويستدرج الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.