شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر مرشحا لحمل علم مصر فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد مرشحًا بقوة لحمل علم مصر فى حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021 بعدما حمله فى نسخة ريو دى جانيرو 2016.

دخل الأحمر فى ترشيحات اللجنة الأولمبية لحمل العلم، فى ظل إعلانه قرار الاعتزال الدولى عقب المشاركة فى أولمبياد طوكيو وسط محاولات لإقناع اللاعب بالتراجع عن هذا القرار.

وتعقد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل، تكشف فيه كل التفاصيل الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في اولمبياد طوكيو 2020، بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المنتظر، أن يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد أفراد البعثة المصرية وكيفية الاستعدادات الأخيرة للأولمبياد، فضلاً عن شرح كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.

وكان شريف العريان، السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن هناك اتجاها كبيرا علي موافقة اللجنة الأولمبية الدولية بمنح استثناء للمنتخب الأوليمبي المشارك في أولمبياد طوكيو إلى يوم 18 بدلا من 16 يوليو الجاري والوصول يوم 19 يوليو، مشيرًا إلى أن القرار سيصدر بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة .