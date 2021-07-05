شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهاجم الاتحاد السكندرى بـ شكرى وشيلونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال تشكيل لاعبيه، استعدادًا لملاقاة الاتحاد السكندري بعد قليل، فى إطار الأسبوع الـ28 بمسابقة الدورى المصرى.

التشكيل شهد إشراك محمد عمار لتعويض غياب محمد هاشم بجانب إشراك عمر الوحش من البداية فيما يجلس عبد الرحمن مجدي على مقاعد البدلاء..

التشكيل جاء كالتالي.

حارس مرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى.

خط الوسط: عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق.

أمامهم: فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.

على مقاعد البدلاء.. محمد صبحي، أحمد كاستيلو، نادر رمضان، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عماد حمدى، محمود دونجا، محمد الشامي، أري بابل.