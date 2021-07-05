الشوط الأول.. المقاصة يتقدم على دجلة بهدف "بيكلى"

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مصر المقاصة في التقدم علي نظيره وادي دجلة في الشوط الأول، بهدف نظيف أحرز شيمس بيكلي لاعب الفريق الفيومي في الدقيقة 45، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل دجلة كما يلى:

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى.

الدفاع: خالد رضا، محمود مرعى، أحمد سعيد، محمد رضا.

خط الوسط: إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطي، بسام وليد.

الهجوم: حسام عرفات، أحمد عاطف، صلاح أمين.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مسعد عوض، محمد جمال، إيهاب المباركي، أحمد مجدي، إبراهيم ريعو، إبراهيم عايش، ألكسندر، حسام الريالي، عمرو بركات.