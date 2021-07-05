شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلي يتقدم للمقاصة أمام وادى دجلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز شيمليس بيكلي لاعب مصر المقاصة هدف التقدم لفريقه أمام وادي دجلة فى الدقيقة 45 من المباراة التى تجمعهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل دجلة كما يلى: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى. الدفاع: خالد رضا، محمود مرعى، أحمد سعيد، محمد رضا. خط الوسط: إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطي، بسام وليد. الهجوم: حسام عرفات، أحمد عاطف، صلاح أمين. ويجلس على دكة البدلاء كل من: مسعد عوض، محمد جمال، إيهاب المباركي، أحمد مجدي، إبراهيم ريعو، إبراهيم عايش، ألكسندر، حسام الريالي، عمرو بركات.

فيما أعلن محمد عبد الجليل، المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة، تشكيل فريقه الذي يتكون من..

محمود حمدي محمد دسوقي و احمد مودي و أحمد صبيحه و فارس طارق وعبد الله مجدي وسعيد الونش وهشام محمد و أحمد عادل ميسي و شيمس بيكلي وباسم مرسي.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى.