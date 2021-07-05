الغندور يغادر مباراة الإسماعيلي والاتحاد في سيارة إسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

غادر خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري، مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي، بالجولة الـ 28 للدوري بعد تعرضه للإصابة في أول 10 دقائق من زمن المباراة.

وتوقف اللعب في الدقيقة 6 بعد سقوط الغندور ، اثر اصطدامه بأحد لاعبي الإسماعيلي على حدود منطقة الجزاء، ليدخل الجهاز الطبي للفريق السكندري للاطمئنان عليه.

وغادر خالد الغندور أرض الملعب بعد تعرضه للإصابة وعدم قدرته على استكمال اللقاء، ليدفع حسام حسن مدرب الاتحاد باللاعب عبد السميع ابراهيم بدلا منه.

وعقب خروج الغندور من أرض الملعب تم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى احدة المستشفيات للإطمئنان على حالته الصحية.