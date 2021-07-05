لقاء الفرص المهدرة.. دجلة والمقاصة يتعادلان في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

اكتفى فريقا وادي دجلة ومصر المقاصة بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الإثنين، ضمن مباريات الجولة 28 من دوري We المصري.

ونجح شيميلس بيكلي في تسجيل الهدف الأول لمصر المقاصة في الدقيقة 45+2، بعد كرة عرضية من هشام محمود حولها بركلة مقصية رائعة ارتطمت في جسد المدافع محمود مرعي وسكنت شباك وادي دجلة.

وأدرك أحمد عاطف هدف التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 50 من اللقاء، بعدما تسلم كرة في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ليتلاعب بالدفاع، قبل أن يسدد تصويبة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وحصل باسم مرسي على ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليقرر تصويبها بنفسه إلا أنه سددها أعلى عارضة محمد عبد المنصف ليهدر فرصة التقدم مجددًا على مصر المقاصة.

وشهدت المواجهة إهدار لاعبي الفريقين لعدد كبير من الفرص التهديفية خاصة في الشوط الثاني من المواجهة، في ظل تألق الحارسين محمود عبد المنصف لوادي دجلة ومحمود حمدي مع مصر المقاصة

وارتفع رصيد مصر المقاصة إلى النقطة 37 ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما أصبح رصيد وادي دجلة 23 نقطة، ليحتل المركز 17 وقبل الأخير في ترتيب المسابقة.