مباشر.. الإسماعيلي 0 - 0 الاتحاد.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الإسماعيلي والاتحاد، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

أحداث المبارة

وتوقف اللعب في الدقيقة 6 بعد سقوط خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري، اثر اصطدامه بأحد لاعبي الإسماعيلي، ليدخل الجهاز الطبي للفريق السكندري للاطمئنان عليه.

وتصدى محمد فوزي حارس الإسماعيلي لتصويبة خطيره لفريق الاتحاد في الدقيقة 7 وابعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة.

وغادر خالد الغندور أرض الملعب بعد تعرضه للإصابة وعدم قدرته على استكمال اللقاء، ليدفع حسام حسن مدرب الاتحاد باللاعب عبد السميع ابراهيم بدلا منه.

وعقب خروج الغندور من أرض الملعب تم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى احدة المستشفيات للإطمئنان على حالته الصحية.