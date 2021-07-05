بالسعة الكاملة.. إنجلترا تعلن رفع قيود حضور المباريات قبل انطلاق بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، رفع القيود القانونية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في الأحداث الرياضية، بداية من يوم 19 يوليو القادم.

وأشار جونسون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الإثنين، إلى أن بريطانيا ستدخل في المرحلة الرابعة من رفع القيود المفروضة خلال الفترة الماضية، بداية من 19 يوليو.

وقال جونسون: "سنزيل القيود المفروضة ونسمح للناس بإتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن كيفية التعامل مع فيروس كورونا".

وأضاف: "سندخل المرحلة الرابعة لرفع القيود بداية من 19 يوليو، وهو ما يعني إزالة جميع القيود المفروضة على أعداد المجتمعين في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وسنسمح لكل الشركات بإعادة فتح أبوابها".

واختتم: "سنرفع القيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يحضرون المباريات والأحداث الرياضية، وكذلك الحفلات الموسيقية والمسرحية".

وجاء القرار ليفتح المجال أمام الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" وباقي المسابقات في إنجلترا خاصة، وبريطانيا بوجه عام.

الجدير بالذكر أن مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.