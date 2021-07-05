على رأسهم الشناوي.. رباعي المنتخب الأولمبي يخضعون لكشف طبي شامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يخضع رباعي المنتخب الأولمبي لكشف طبي شامل، غدا الثلاثاء، في احد المستشفيات بالقاهرة بمعرفة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة أيمن زين طبيب المنتخب.

وتأتي تلك الخطوة ضمن متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية بعمل ملف صحي شامل لجميع اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق 23 يوليو الجاري.

وسيخضع للكشف الطبي الشامل كل من أحمد حجازي، المحترف في اتحاد جدة السعودي، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمود الونش مدافع الزمالك، بالإضافة إلى عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، الذي كان قد غاب عن المعسكر الأخير.

وكان الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي قد قام بعمل كشف طبي شامل لجميع اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكر الأخير خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو الماضي ولعب خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام جنوب إفريقيا ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

ويحصل الثلاثي محمد الشناوي والونس وعبد الرحمن مجدي على "اللقاح" الخاص بكورونا في الوقت الذي حصل فيه اللاعب أحمد حجازي على اللقاح خلال مشاركته في الدوري السعودي.