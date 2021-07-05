موعد مباراة انجلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة انجلترا والدنمارك مع القنوات الناقلة والمعلق في نصف نهائي يورو 2020، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

تُقام مباراة انجلترا والدنمارك في نصف نهائي بطولة يورو 2020، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وبحضور جماهيري كبير.

تأهل منتخب انجلترا إلى دور نصف النهائي بعد اكتساحه منتخب اوكرانيا بنتيجة (4-0) في دور الثمانية، بينما صعد منتخب الدنمارك بعد إقصاءه المنتخب التشيكي بنتيجة (2-1).

ويدخل المنتخبان المباراة بصفوفٍ مكتملة، بخلاف افتقاد منتخب الدنمارك للنجم كريستيان إريكسن صاحب هدف الانتصار للديناميت في آخر مواجهة أمام منتخب انجلترا وكانت على ملعب ويمبلي ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحين موعد مباراة انجلترا والدنمارك، يوم الاربعاء 7 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة انجلترا والدنمارك في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية، وZDF HD الألمانية.

حكم مباراة انجلترا والدنمارك

يُدير مباراة انجلترا والدنمارك في نصف نهائي بطولة يورو 2020، الحكم الهولندي “داني ماكيلي”، الذي بدأ التحكيم في الدوري الهولندي عام 2009، وحصل على الشارة الدولية في عام 2011.

وأدار ماكيلي 3 مباريات في بطولة يورو 2020، الأولى كانت في الافتتاح بين ايطاليا وتركيا بالمجموعة الأولى، وأشهر فيها بطاقتين صفراوين، ولم يستعمل البطاقة الحمراء، كما لم يحتسب أي ضربة جزائية.

والثانية كانت بين منتخب روسيا وفنلندا لحساب الجولة الثالثة في دور المجموعات، استعمل فيها البطاقة الصفراء 5 مرات، أما الثالثة والأخيرة كانت بين انجلترا والمانيا في ثمن النهائي وأشهر فيها 5 بطاقات صفراء.

وسبق للحكم صاحب 44 عامًا، إدارة مباراة بين انجلترا وألمانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وانتهت بفوز الماكينات على الأسود الثلاثة بنتيجة (3-1).

وبشكل عام نجح منتخب انجلترا في تحقيق الانتصار مرتين عندما يدير ماكيلي أي مباراة لها، فبعد الخسارة أمام المانيا، خسرت أيضًا أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2020، وقبل ذلك انتصرت على أستراليا وديًا في 2015، وحقق الإنجليز انتصارهم الثاني مع الحكم الهولندي على حساب الماكينات الألمانية في البطولة الحالية.

ويعد ظهور ماكيلي في مباراة نصف نهائي يورو 2020، هو الأول بالنسبة لـ منتخب الدنمارك، حيث لم يسبق له إدارة أي مباراة للديناميت.

تاريخ مواجهات انجلترا والدنمارك

شهد دفتر المواجهات المباشرة بين انجلترا والدنمارك 13 مباراة دولية رسمية، من ضمنها لقاء وحيد في بطولة أمم أوروبا -اليورو-، والتقى المنتخبان في 6 مباريات ودية.

وكان اللقاء الوحيد بين انجلترا والدنمارك في بطولة اليورو بنسخة السويد 1992، وانتهى بالتعادل السلبي (0-0)، وهي النسخة التي شهدت تتويج الديناميت باللقب للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن.

وحققت انجلترا الميدالية الذهبية مرتين على حساب الدنمارك في دور الألعاب الأولمبية لندن 1908، وستكهولم 1912، بينما حصل الديناميت على الميدالية البرونزية من أمام الأسود الثلاثة في أولمبياد لندن 1948.

وتقابل المنتخبان مرتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 1960، وفاز منتخب انجلترا في المباراة الأولى بنتيجة (5-2)، والثانية بنتيجة (4-1)، قبل أن يتواجها في دور الـ16 بنهائيات كأس العالم 2002، وفاز الأسود الثلاثة وايضًا بنتيجة (3-0).

واصطدم المنتخب الإنجليزي بنظيره الدنماركي في تصفيات أمم أوروبا 4 مرات، مرتين في تصفيات نسخة 1980 وانتصر الإنجليز فيهما، ومرتين في تصفيات نسخة 1984، وانتهى اللقاء الأول بالتعادل، وانتصر منتخب الدنمارك في الثاني بنتيجة (1-0).

أما على مستوى المباريات الدولية الودية، انتصر منتخب انجلترا في 3 مناسبات، مقابل 2 للدنمارك، فيما سيطر التعادل على مواجهة واحدة.

وكانت بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020، شاهدة على آخر مواجهات المنتخبان، حيث انتهى اللقاء الأول على ملعب باركن ستاديوم بالتعادل السلبي (0-0)، قبل أن ينتصر منتخب الدنمارك على ملعب ويمبلي بهدفٍ دون رد سجله كريستيان إريكسن من علامة الجزاء.