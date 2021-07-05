صفقات ريال مدريد | انشيلوتي يطلب ظهير أيمن من الدوري الالماني

طلب المدرب الإيطالي، كارلو انشيلوتي، من إدارة ريال مدريد التعاقد مع ظهير أيمن من الدوري الالماني، خلال الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تدعيم الخط الدفاعي للفريق في الموسم المقبل.

ويضع مدرب ريال مدريد أنشيلوتي عينه صوب الدوري الألماني، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن في الميركاتو الصيفي 2021 ، وخاصة بعد فشل أودريوزولا الظهير الحالي للميرنجي في إقناعه بقدراته الفنية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الظهير الأيمن الالماني لوكاس كلوسترمان نال إعجاب مدرب ريال مدريد أنشيلوتي، بسبب سرعة الفائقة، حيث قدم عروضاً رائعة رفقة ناديه “ار بي لايبزيج” ، خلال الموسم الماضية، الأمر الذي دفع مدرب الميرنجي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2021.

وأكدت التقارير، أن لايبزيج لن يبالغ في طلباته المادية، في حالة إذ تقدم نادي ريال مدريد بعرض لضم اللاعب، حيث ستكون 25 مليون يورو، كافية من أجل إقناع النادي الألماني في التخلي عن ظهيره الأيمن صاحب الـ25 عامًا في الميركاتو الصيفي 2021.

وأوضحت التقارير، أن الأزمة التي ستعرقل نادي ريال مدريد أثناء التقدم بعرض للحصول على خدمات كلوسترمان، ستكون في تخلي لايبزيج عن قلبي دفاع الفريق، وهما؛ أوباميكانو وكوناتي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وهذا الأمر سيجعل النادي الألماني متمسكًا باستمرار ظهيره الأيمن لموسم جديد، إلا في حال وصول عرض مغري من قبل الإدارة الملكية.

والجدير بالذكر أن، مسؤولو نادي ريال مدريد قد وعدوا المدرب الإيطالي بدراسة خيار التعاقد مع لاعب لايبزيج خلال الأيام المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي.