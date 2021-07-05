شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. شارلوت كوبر صاحبة أول ميدالية نسائية فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تٌعد البريطانية شارلوت كوبر لاعبة التنس أول سيدة تحقق ميدالية فى تاريخ الدورات الأولمبية، منذ انطلاقها وحتى آخر نسخة، فى دورة ريو دى جانيرو 2016 التي أقيمت بالبرازيل.

ولدت شارلوت كوبر في إنجلترا سبتمبر 1870 ، وتوفيت عام 1966، في أسكتلندا، بعد رحلة طويلة من الإنجازات مع رياضة التنس، وكان أبرزها بطولة الجراند سلام ، كما شاركت فى بطولة ويمبلدون وتوجت بها 5 مرات أعوام 1895 ، و 1896 ، و 1898, 1901 ، 1908 .

توجت شارلوت بالمركز الأول و الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 1900 بمنافسات الفردى ، و ذهبية في الزوجى المختلط، ولكن الاتحاد الدولى للعبة، أكد أن مشاركة اللاعبة لم تكن رسمية.

وتٌعد دورة فرنسا هي الأطول في تاريخ الدورات الأولمبية، خاصة أنها أقيمت بالتزامن مع معرض فرنسا الدولى، واستغلت إدارة المعرض الدورة، وأقيمت البطولة على قرابة الـ 5 أشهر بدءا من مايو وحتى أكتوبر.