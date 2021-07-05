شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم عنوان الرجولة فى الدفاع الأهلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلي، أنه لاعب محترف من طراز رفيع، سواء كان داخل الملعب أو خارجه على دكة البدلاء، فى ظل التزامه الشديد بالقرارات الفنية دون اعتراض أو إثارة أزمات، وتفوقه الواضح حتى بعد غيابه لفترة عن المشاركة، وأهدافه التى وإن كانت قليلة إلا أنها كانت مؤثرة جداً مع الفريق الأحمر.

منذ انضمام بدر بانون للنادى الأهلي، يميل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الفريق الأحمر إلى الاعتماد على المغربى فى خط الظهر مع أيمن أشرف، وهو ما أحال أوراق ياسر إبراهيم إلى دكة بدلاء الأهلى بعدما كان أساسياً فى تشكيل الفريق.

ورغم عدم انتظام مشاركته فى المباريات، إلا أنه مع كل مباراة يشارك فيها يثبت ياسر إبراهيم أنه جدير بالثقة وارتداء القميص الأحمر، خاصة بعد تألقه فى مباراة الأمس أمام سموحة، لتختاره الجماهير الحمراء رجل المباراة.

ياسر إبراهيم شارك مع الأهلى فى 19 مباراة بالموسم الجارى وسجل هدفين هما الأهم للأحمر فى مسيرته بدورى أبطال أفريقيا، بعدما منع الأهلى من هزيمة محققة أمام المريخ السودانى فى دور المجموعات، وسجل هدف التعادل للأهلى فى الدقائق الأخيرة، إلى جانب هدفه فى شباك صن داونز بربع النهائي، والذى ضمن تأهل الأهلى بعدما تعادل الفريقان فى مباراة العودة بهدف لمثله.

وبشكل عام، شارك ياسر إبراهيم مع الأهلى فى 65 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف، من بينها 3 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا، بواقع هدف فى الوداد المغربى بالنسخة الماضية، وهدفين فى صن داونز والمريخ السوداني، بالإضافة لهدف محلى فى مصر المقاصة، كما صنع هدفاً أخر لزملائه.

تعتبر المباراة الأهم لياسر إبراهيم مع الأهلي، هى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، عندما خاض إبراهيم واحدة من أقوى مبارياته أمام الزمالك فى نهائى القرن ليفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف ويحرز اللقب التاسع فى تاريخه من البطولة.