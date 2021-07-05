شكرا لقرائتكم خبر عن فوز وتعادل و9 هزائم.. ماذا قدم النحاس أمام الأهلي قبل مواجهة الخميس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تحدياً صعباً عندما يواجه فريقه السابق النادي الأهلي، فى الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل باستاد بتروسبورت.

ويعاني النحاس من تراجع ملحوظ فى النتائج التي يقدمها أمام الأهلي ففي 11 مواجهة بين فرق عماد النحاس والأهلي، حقق النحاس فوزاً وحيداً وتعادل مرة أخرى وتلقى الهزيمة في 9 مباريات.

والتقى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون الحالي أمام الأهلي في أول مباراة رسمية بعدما اتجه للمجال التدريبي عندما كان يقود أسوان موسم 2015 -2016 وتحديدا ديسمبر 2015 وفاز الأهلي علي أسوان تحت قيادة النحاس بنتيجة 3-1.

وجاء تاريخ مواجهات عماد النحاس مع الأهلي كالتالي:

مع المقاولون

ـ خسر من الأهلي 3/2 في الدور الأول للموسم الجاري

ـ خسر من الأهلي 1/0 في الدور الثاني من الموسم الماضي

ـ خسر من الأهلي 2/0 في الدور الأول من الموسم الماضي

ـ خسر من الأهلي 3/1 في الدور الثاني موسم 2019

ـ فاز على الأهلي 1/0 في الدور الأول بموسم 2019

مع طنطا

ـ خسر من الأهلي 2/1 في موسم 2018

مع الرجاء المطروحي

ـ خسر من الأهلي 4/1 في موسم 2018

مع الشرقية

ـ تعادل مع الأهلي 1/1 في موسم 2017

مع سوان

ـ خسر من الأهلي 2/0 في موسم 2017

ـ خسر من الأهلي 4/0 في الدور الثاني موسم 2016

ـ خسر من الأهلي 3/1 في الدور الأول موسم 2016