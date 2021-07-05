شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل دجلة والمقاصة قبل مواجهة الفريقين فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة التى تنطلق بعد قليل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل دجلة كما يلى: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى. الدفاع: خالد رضا، محمود مرعى، أحمد سعيد، محمد رضا. خط الوسط: إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطي، بسام وليد. الهجوم: حسام عرفات، أحمد عاطف، صلاح أمين. ويجلس على دكة البدلاء كل من: مسعد عوض، محمد جمال، إيهاب المباركي، أحمد مجدي، إبراهيم ريعو، إبراهيم عايش، ألكسندر، حسام الريالي، عمرو بركات.

فيما أعلن محمد عبد الجليل، المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة، تشكيل فريقه الذي يتكون من..

محمود حمدي محمد دسوقي و احمد مودي و أحمد صبيحه و فارس طارق وعبد الله مجدي وسعيد الونش وهشام محمد و أحمد عادل ميسي و شيمس بيكلي وباسم مرسي.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى.

وحرص عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة على تحفيز لاعبيه للفوز على مصر المقاصة بعدما زادت نتائج الفرق المتنافسة في القاع من موقف دجلة تعقيدا، حيث فاز الانتاج الحربي في الجولة الماضية وفاز البنك الأهلى أخر مباراتين كما نجح أسوان في خطف نقطة ثمينة من سيراميكا ، ونجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زهرة الجنوب.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لمحمد عبد الجليل مديراً فنياً لمصر المقاصة عقب رحيل محمد عبد العظيم عظيمة عن منصبه حيث يسعى لإستعادة النتائج المتميزة للفريق الفيومى للتخلص من مراكز وسط الجدول.