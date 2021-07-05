شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الاتحاد الدولى ووزارة الرياضة لبحث الأمور المالية فى اتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، لجنة لبحث الأمور المالية للاتحاد المصرى للعبة بدءاً من سنة 2018 حتى تعيين لجنة محمد الأمين المؤقتة عقب إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد السابق بداعى اختراق الفقاعة الطبية ببطولة العالم مصر 2021 .

كما أخطرت وزارة الرياضة اتحاد اليد بتكليف لجنة أيضا للكشف عن الأمور المالية، والغريب فى الأمر أنها قبل أولمبياد طوكيو .

فيما قام مؤخرا هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، والذى تم إيقافه من قبل الاتحاد الدولى بداعى اختراق الفقاعة الطبية فى بطولة العالم 2021 التى استضافتها مصر، بالطعن على قرار اللجنة الأولمبية الذى يفيد بتعيين لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد، لما شاب ذلك القرار من مخالفات وإهدار لإدارة الجمعية العمومية التى منحت الثقة لمجلس نصر.

كما يستند الطعن على عدم وجود ثمة أى مخالفات إدارية أو مالية شابت أعمال مجلس نصر .

فيما تضمن الطعن إلا أن مجلس نصر تسلم الاتحاد مدين بمبلغ 4 ملايين جنيه حتى وصلت أرصدة الاتحاد إلى ما يزيد عن مائة مليون جنيه .

واعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قرار الاتحاد الدولى لليد مارس الماضى بتعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد اللعبة برئاسة محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد .

وتضم اللجنة كلا من، نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كلا من : عاصم السعدنى وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل و عمرو فتحى .

وشهدت اللجنة المؤقتة إضافة أعضاء جدد عن المجلس السابق و هم كلا من، محمد الأمين وعاصم السعدنى و أيمن صلاح، أما باقى اللجنة فهم من أعضاء مجلس هشام نصر.