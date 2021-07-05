شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى يُحدد 4 ملايين دولار لبيع بن مالانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من المهاجم الكونغولى بن مالانجو، لاعب الرجاء المغربى، عن المطالب المالية لناديه من أجل بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن الزمالك يرغب فى التعاقد مع اللاعب لتدعيم الهجوم بعدما أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون موافقته على ضم اللاعب.

وقال المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن الرجاء طلب الحصول على 4 ملايين دولار من أجل التفريط فى خدمات بن مالانجو، فى الوقت الذى عرض الزمالك 2 مليون دولار يتم سدادها على دفعات مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف أن هناك مفاوضات جادة بين إدارتى الزمالك والرجاء من أجل حسم مصير الصفقة والتوصل لاتفاق يرضى الطرفين، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن ينجح الزمالك فى ضم اللاعب خاصة أن بن مالانجو أبدى ترحيبه بالانتقال للقلعة البيضاء، كما ترغب إدارة الرجاء فى إتمام الصفقة بأعلى سعر لإنعاش خزينة النادى، فضلاً عن انتهاء عقد اللاعب فى نهاية الموسم المقبل ومن ثم يحق له التوقيع لأى فريق فى شهر يناير المقبل.

وعلى الرغم من تلقى الزمالك عددًا من الترشيحات لضم مهاجمين أجانب خلال الفترة الماضية، إلا أن المهاجم الكونغولى أصبح المرشح الأول لتدعيم خط هجوم أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل، بعدما أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق إعجابه بمستوى اللاعب، وحرص ”الخليج 365” على رصد أرقام بن مالانجو فى الموسم الحالى مع فريق الرجاء والتى جاءت كالتالى..

- فى الدورى المغربى شارك بن مالانجو مع الرجاء فى 22 مباراة، أحرز خلالها 14 هدفًا، وصنع هدفين، وتلقى بطاقة صفراء واحدة.

- فى كأس الاتحاد الأفريقى شارك مع الرجاء فى 10 مباريات، سجل خلالها 5 أهدف، وصنع هدفا، وتلقى البطاقة الصفراء 3 مرات.

- فى بطولة كأس العرش المغربى شارك المهاجم الكونغولى فى 3 مباريات، سجل هدفين ولم يصنع أو يتلقى أى بطاقة صفراء.

- فى دورى أبطال أفريقيا، شارك اللاعب فى مباراة واحدة ولم يحرز أو يصنع أى أهداف، كما أنه لم يتلق أى بطاقات صفراء.

وتصبح حصيلة ما قدمه بن مالانجو بالأرقام مع فريق الرجاء المغربى فى الموسم الحالى هى المشاركة فى 36 مباراة، سجل فيهم 21 هدفًا، وصنع 3 أهداف، وتلقى البطاقة الصفراء 4 مرات.