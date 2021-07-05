شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني لتجهيز أبو السعود قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب برنامجاً بدنياً لتجهيز محمود أبو السعود، حارس مرمى الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً بجزع فى الرباط الصليبى للركبة، وهو ما أدى إلى غيابه عن المشاركة مع المقاولون فى أخر مباراتين بالدوري.

ويأمل الجهاز الفنى فى تجهيز أبو السعود سريعاً، خاصة أنه يشارك فى التدريبات الجماعية منذ 5 أيام، إلا أن النحاس رفض التسرع فى الدفع به خلال مباراة الأمس أمام الطلائع، إلا بعد التأكد من جاهزيته البدنية.

وكان المقاولون العرب قد تلقى الهزيمة الأولى منذ بداية الدور الثانى أمام طلائع الجيش، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس على استاد عثمان أحمد عثمان، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب عماد النحاس لاعبى المقاولون بإغلاق صفحة الهزيمة للتركيز على المباراة التالية أمام الأهلى والتى تقام الخميس المقبل، خاصة مع ضيق الوقت بين المباراتين، وشدد مدرب المقاولون على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلى للابتعاد عن معركة البقاء الدائرة فى مؤخرة الجدول.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 29 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 26 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى 8 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 11 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفا، واستقبلت شباكهم 33 هدفا أخرى.