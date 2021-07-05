شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد محمود، لاعب خط وسط النادى الأهلى، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى ليصبح جاهزاً للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له 17 يوليو الجارى بالمغرب، ويغيب محمد محمود عن مباريات وتدريبات الأهلى من فترة طويلة للإصابة، حيث أجرى جراحتين رباط صليبى وثالثة فى الركبة.

ويُنهى محمد محمود خلال الأيام الحالية آخر برامج التأهيل والعلاج ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى مع المارد الأحمر.

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة سموحة والتى جمعت الفريقين أمس الأحد، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، التى فاز فيها الأحمر بربايعة نظيفة على أن يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري.

ويرغب الجهاز الفنى فى تحضير لاعبيه فنيا وذهنيا للمباراة القادمة التى يسعى خلالها لتحقيق الفوز ومن بعدها مباراة المقاصة يوم الأحد قبل غلق ملف الدورى من أجل الاستعداد الجيد لمباراته ضد كايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الفريق الأحمر للفوز بها والتتويج بالنجمة العاشرة فى مسيرته القارية.

ويلعب فريق الأهلى مع المقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر له 17 يوليو الجارى فى مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجى التونسى ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوى المغربى بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبى فى مباراة الإياب.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على السفر يوم 13 يوليو الجارى إلى المغرب على متن طائرة خاصة من أجل خوض نهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.