الراحلون عن القلعة الحمراء.. 7 لاعبين من العيار الثقيل خارج النادي الأهلي.. على رأسهم مهاجم المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الارتباك والانتظار تنتظر كثير من اسماء اللاعبين داخل النادي الأهلي خلال الايام المقبلة بعد انتشار بعد الاخبار عن اقتراب رحيلهم عن القلعة الحمراء خاصة أن من بينهم أسماء لاعبين كبار.

وأصبح الراحلون عن النادي الأهلي صارروا مصدر تساؤل لدى الجماهير، بعدما ارتبط أكثر من اسم داخل الفريق الأول لكرة القدم، بمغادرة القلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل تراجع مستواهم خلال الموسم الحالي مما جعلهم يخرجون من حسابات الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أو تفكير هؤلاء اللاعبين في البحث عن محطة جديدة يبحثون عن التألق فيها والظهور بمستوى جيد، وبدء رحلة جديدة بطموح مختلف في نادِ أخر بعيدًا عن الأهلي.

ناصر ماهر يُفضل عرض بيراميدز

أول الراحلين عن النادي الأهلي ناصر ماهر، الذي عاد للقلعة الحمراء مطلع الموسم الجاري، بقرار من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، بعد نهاية فترة الإعارة مع نادي سموحة.

عاد ناصر ماهر مطلع الموسم الجاري للأهلي، وداهمته الإصابة في الكتف ليغيب فترة وصلة لثلاثة أشهر، ثم عاد مرة أخرى، ولكنه فشل في حجز مكان داخل التشكيل الأساسي، خاصة في ظل تألق محمد مجدي «قفشة» ليجد اللاعب نفسه خارج التشكيل تارة وخارج المباريات تارة أخرى. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويعد ناصر ماهر أول الراحلين عن القلعة الحمراء، خاصة بعد أن تلقى اللاعب عرضًا من نادي بيراميدز للتعاقد معه، فضلا عن خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

بواليا فشل في إثبات نفسه

الراحلون عن النادي الأهلي أبرزهم والتر بواليا مهاجم الفريق الذي انضم إلى القلعة الحمراء قادمًا من فريق الجونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واقتحم بواليا تشكيل الأهلي فور وصوله على حساب محمد شريف الذي كان يقدم مستوى أكثر من رائع، ولكن المهاجم الكونغولي فشل في إثبات نفسه ليخرج من حسابات بيتسو موسيماني ويجلس على دكة البدلاء، وأصبح أحد الراحلين عن النادي الأهلي في الصيف المقبل.

مروان محسن يغادر

ثالث الراحلين عن النادي الأهلي مروان محسن، في ظل الإصابات التي طاردت المهاجم الدولي طيلة الموسم الجاري بجانب تألق محمد شريف.

مروان محسن لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في الموسم الحالي، على الرغم من دعم بيتسو موسيماني للاعب بشدة خلال الشهور الأولى من توليه المسؤولية، ولكن الحسابات اختلفت تمامًا وتراجع موسيماني عن تمسكه بمروان محسن.

بادجي ورغبة متبادلة بعدم العودة للقلعة الحمراء

ضمن الراحلين عن النادي الأهلي السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الذي خرج للإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لفريق أنقرة جوجو التركي.

وانتهت إعارة أليو بادجي مع فريقه أنقرة جوجو التركي، ولا يوجد أي رغبة في القلعة الحمراء بعودته مرة أخرى، خاصة من جانب الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، فضلا عن أن اللاعب لا يرغب هو الأخر في العودة للعب في الدوري المصري.

ديانج وأجايي والشحات ضمن الحسابات

قائمة الراحلين عن النادي الأهلي تتضمن أكثر من لاعب سيرحلون عن القلعة الحمراء ولكن تتوقف على قيمة العروض التي ستصل لمسؤولي النادي، وفي مقدمتهم المالي أليو ديانج والنيجيري جونيور أجايي وحسين الشحات.

ورهنت الإدارة الحمراء، إمكانية رحيل الثلاثي ديانج وأجايي والشحات، بوصول عروض خارجية بقيمة مالية جيدة سيتم رحيل الثلاثي في الصيف المقبل.