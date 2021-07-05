بيراميدز يسعى لمنع انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي بمضاعفة راتبه.. واستياء بين لاعبي الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن هناك اتجاهاً داخل نادي بيراميدز لمضاعفة قيمة عقد اللاعب الشاب إبراهيم عادل لإغراءه بالبقاء في النادي ومنع انتقاله إلى النادي الأهلي، وسط حالة من الاستياء بين لاعبي الفريق.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن نادي بيراميدز يسعى للحفاظ على لاعبه إبراهيم عادل بعد المستويات المتميزة التي يقدمها اللاعب مع فريقه وكذلك مع المنتخب الأولمبي، والذي سيلعب معه في أولمبياد طوكيو الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن إبراهيم عادل يرغب بشكل صريح في الانتقال للنادي الأهلي، إلا أن إدارة بيراميدز تتحفظ على إتمام الصفقة خوفاً من تكرار سيناريو محمد مجدي "قفشة" الذي باعه للمارد الأحمر وحقق معه نجاحات كبيرة، في ظل فشل بيراميدز في الفوز بأي لقب سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها داخل بيراميدز قوله إن هناك اتجاهاً لمضاعفة قيمة عقد ابراهيم عادل لإغرائه بالبقاء فى بيراميدز ورفض الانتقال للأهلى أو خوض أي تجربة احتراف خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن حالة من الاستياء تسود بين عدد من لاعبي بيراميدز بعد أنباء رفع راتب إبراهيم عادل، في الوقت الذى تجاهلت الإدارة الأمر بالنسبة لهم، رغم تقدم أكثر من لاعب بطلب لهاني سعيد مدير الكرة لرفع قيمة عقودهم.

ولفت المصدر إلى أن مسئولو بيراميدز عقدوا أكثر مع جلسة مع إبراهيم عادل، حيث أكد اللاعب خلالها رغبته في خوض تجربة الاحتراف بعد رفض إدارة ناديه مناقشة فكرة انتقاله للأهلي.

يشار إلى أن إبراهيم عادل يأتي ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم مركز الجناح بالأهلي لما يملكه من إمكانيات فنية عالية وقدرات كبيرة على المراوغة والاختراق والتحكم فى الكرة وشخصيته التى تساعده على فرض نفسه بخلاف صغر سنه، حيث ترى لجنة التخطيط بالأهلى أنه اللاعب الأمثل لتدعيم هذا المركز.

يشا إلى أن إبراهيم عادل يتصدر قائمة هدافي فريقه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الحالية، حيث جاء اللاعب فى المركز الثالث بترتيب هدافى البطولة حتى الآن.

وسجل إبراهيم عادل 4 أهداف في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويسبقه فى المركز الثانى بن مالنجو لاعب الرجاء، ورضا بن سايح لاعب شبيبة القبائل برصيد 5 أهداف، وفى المركز الأول لامبيرت اريانا لاعب كوتون سبورت برصيد 6 أهداف.