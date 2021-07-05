7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 5 يوليو 2021، العديد من الأحدث الرياضية المهمة وأبرزها، استبعاد إصابة أحمد الشناوى بقطع فى الرباط الصليبى.. والأشعة تحدد، وصفقة تبادلية.. الأهلي يضم ثنائي سموحة مقابل ناصر ماهر فى الصيف.

استبعاد إصابة أحمد الشناوى بقطع فى الرباط الصليبى.. والأشعة تحدد

استبعد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، تعرض أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، على خلفية إصابته فى مواجهة إنبى التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

صفقة تبادلية.. الأهلي يضم ثنائي سموحة مقابل ناصر ماهر فى الصيف

كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة سموحة طلبت من نظيرتها فى الأهلى، بشكل رسمي، ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، فى ظل عدم مشاركته بشكل مستمر مع الأهلي، فضلاً عن نجاح اللاعب الشاب خلال فترة إعارته السابقة للفريق السكندري.

كشرى يعاقب محمد طلعت بـ50 ألف جنيه والاستبعاد من مواجهة بيراميدز

قرر أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على لاعبه محمد طلعت مهاجم الفريق بجانب استبعاده من مواجهة بيراميدز المقبلة وخوضه تدريبات منفردة وذلك بسبب اعتراضه على قرار الجهاز الفنى باستبداله فى مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، وظهر اللاعب بشكل سيىء طوال أحداث المباراة وأهدر فرص سهلة أمام المرمى مما دفع أحمد كشرى لإستبداله وهو الامر الذى لم يلقى رضا من اللاعب فبادر بالتشويح للجهاز الفنى الامر الذى لم يتقبله الجهاز الفنى وقرر عقاب اللاعب.

كارتيرون يستغل إجازة الزمالك لحسم ملف الصفقات والراحلين

يستغل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة الإجازة التى منحها للاعبين والتى تمتد لـ 11 يومًا ابتداء من اليوم، الاثنين، لفتح ملف الصفقات التى سيتم الاستقرار على دخول الإدارة فى مفاوضات جادة مع أنديتها لحسمها بشكل رسمى من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.

برنامج بدنى لتجهيز جونيور أجايى فى الأهلى بسبب أولمبياد طوكيو

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على وضع برنامج بدنى لتجهيز جونيور أجايى للمرحلة المقبلة قبل العودة للتشكيلة الأساسية للمارد الأحمر لاسيما مع غياب 6 لاعبين عن الأهلى بسبب مشاركتهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو الشهر الجارى، وهم محمد الشناوى وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

عبد الحميد بسيونى يعلق على صحة توقيع عمرو جمال "الملتزم" للزمالك

كشف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، كواليس الجلسة التى جمعته بعمرو جمال مهاجم فريقه المعار من الأهلى بعد أنباء توقيعه للزمالك، وقال بسيونى فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عمرو جمال تنتهى إعارته مع الطلائع بنهاية الموسم الجارى، للأسف سأفقد لاعباً مهماً فى خط هجوم فريقى".

عمرو السولية يترقب دخول الفئة الأولى فى الأهلى قبل تمديد التعاقد

يترقب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي دخول لاعبي الفئة الأولى خلال تجديد عقده الجديد مع القلعة الحمراء، لاسيما بعد المفاوضات التي قادها مسئولي الأهلي خلال الفترة الماضية، مع السولية لحسم ملف تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث ترغب الإدارة الحمراء في حسم الملف مبكرا دون الانتظار للموسم المقبل وتكرار ما حدث من قبل مع عدد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد وأحمد فتحي.