شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد الاتحاد السكندرى.. الدراويش لايعرف الخسارة فى يوليو أمام زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقاء جماهيرى منتظر سيجمع الإسماعيلى مع الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وسبق للفريقان خوض 5 مباريات فى شهر يوليو الجارى حيث فاز الدراويش فى 3 وتعادل 2، وله 10 أهداف وعليه 6 أهداف، وحقق كلين شيت فى مواجهتين وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.

الدورى العام ..



* يوم 23 يوليو 56 تعادلا 3 / 3 بالإسكندرية (فؤاد سعودى وديمان وفتحى نافع ).

* يوم 10 يوليو 2017 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسكندرية ( محمود متولى من ضربة جزاء ).

كأس مصر ..

* يوم 15 يوليو 84 تعادلا فى ربع النهائى 1 / 1 ” محسن هاشم ” تم إعادتها بعد إنتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل.

* يوم 18 يوليو 84 فاز الإسماعيلى فى ربع النهائى 1 / صفر ” محسن هاشم “.

* يوم 2 يوليو 95 فاز الإسماعيلى فى ربع النهائى 4 / 2 ” حمزه الجمل 3 وأحمد العجوز ” بعد أن إستمرت للأشواط الإضافية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.