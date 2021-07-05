كارتيرون يُحذر من زيادة أوزان اللاعبين فى الإجازة ويطالب بتدريبات منزلية

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القاهرة - سامية سيد - حذر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى الفريق من الإفراط فى تناول الأطعمة التى تساعد على زيادة الوزن، وذلك خلال فترة الإجازة الطويلة التى منحها المدير الفنى للفريق لمدة 11 يومًا ابتداء من اليوم، الاثنين.

وشدد الخواجة الفرنسى على اللاعبين ضرورة الحفاظ على معدل أوزانهم وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة، خاصة فى ظل ابتعادهم عن التدريبات لفترة طويلة.

وطلب كارتيرون من اللاعبين خوض برنامج تدريب منزلى بشكل يومى من أجل الحفاظ على معدل اللياقة البدنية، كما طلب أن يتم متابعة هذا البرنامج مع الجهاز الفنى عن طريق الواتس اب.

ويستغل كارتيرون، فترة الإجازة لفتح ملف الصفقات التى سيتم الاستقرار على دخول الإدارة فى مفاوضات جادة مع أنديتها لحسمها بشكل رسمى من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الخواجة الفرنسي حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري الفترة المقبلة، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء من اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة، كما استقر كارتيرون على خوض عدة مباريات ودية خلال معسكره ببرج العرب ولكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.