شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صفقة حسام حسن الحائرة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال صفقة حسام حسن، مهاجم سموحة المعار لأهلى طرابلس الليبى، مثار حيرة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بين الحين والآخر، لاسيما فى ظل ترحيب إدارة الفريق السكندرى بالاستغناء عن هدافه التاريخى لأعلى سعر، ورغبة المارد الأحمر فى التعاقد مع مهاجم قوى، وكذلك سعى الفارس الأبيض لتعويض غياب مهاجمه مصطفى محمد المعار للدوري التركى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذه الصفقة الحائرة..

س: هل دخل الأهلى فى مفاوضات مع سموحة للتعاقد مع حسام حسن؟

ج:كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن الأهلى يعيش فى حيرة بشأن التعاقد مع حسام حسن لاعب فريقه المعار لأهلى طرابلس الليبى، وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك: "الأهلي عين فى الجنةً وعين فى النار على نجم سموحة الدولي حسام حسن المعار إلى ليبيا".

س: وماذا عن مفاوضات الزمالك للتعاقد مع حسام حسن؟

ج: ارتبط اسم حسام حسن بالانتقال لصفوف الزمالك الفترة الماضية بطلب من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والذى يبحث عن تدعيم الخط الأمامي بعد رحيل مصطفى محمد معاراً لجالطة سراى التركى، وقال حسام حسن عن هذه المفاوضات، "ترشيحي لارتداء قميص الزمالك شرف كبير لى، وهو أمر لا يحدث لأول مرة بل كان على مدار الموسم، وهو ما يحفزني لمواصلة الاجتهاد وتقديم أفضل ما لدى"، بينما قال فرج عامر عرض الزمالك لم يرتق للجدية.

س: متى تنتهى إعارة حسام حسن مع أهلى طرابلس الليبى؟

ج: تنتهى إعارة حسام حسن لأهلى طرابلس فى 30 يوليو الجارى، حيث انتقل لصفوف النادى الليبى على سبيل الإعارة ثلاثة أشهر مقابل مليون دولار.

س: ماذا قدم حسام حسن مع أهلى طرابلس؟

ج: نجح حسام حسن فى تسجيل ثلاثة أهداف فى 5 مباريات شارك فيها مع ناديه الليبى.

س: هل يعود حسام حسن لصفوف سموحة بعد نهاية الإعارة ؟

ج: يرتبط حسام حسن بعقد مع ممتد مع سموحة ينص على عودته للفريق السكندرى بنهاية الإعارة، ولكن المهندس فرج عامر رئيس النادى السكندرى أعلن أن اللاعب لن يعود لسموحة وسوف ينتقل لنادٍ آخر.

س: ماذا قدم حسام حسن مع سموحة؟

ج: يعد حسام حسن هو الهداف التاريخى لسموحة بعدما سجل 48 هدفاً فى 153 مباراة خلال رحلته مع الفريق السكندرى.

س: ماهو المبلغ الذى حدده سموحة للاستغناء عن حسام حسن؟

ج: فرج عامر رئيس سموحة أعلن مراراً وتكراراً أنه يرحب بالاستغناء عن حسام حسن مقابل 40 مليون جنيه.