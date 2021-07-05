شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف أسباب الاحتجاج على لائحة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر عبد الوهاب، مدرب فريق سلة الزمالك، أن النادى احتج على لائحة اتحاد كرة السلة بسبب بند واحد، وهو استقدام اللاعبين فى الموسم الجديد، والذى سيمثل حيرة للجهاز الفنى.

وقال ياسر عبد الوهاب فى تصريحات لليوم السابع، إن الزمالك احتج على اللائحة، خاصة البند الذى يتضمن أن بطل الدورى يتعاقد مع لاعب واحد فقط، وهذه أزمة لنا، لأن أنس أسامة وكذلك مهاب ياسر سيسافران للخارج لاستكمال الرحلة الاحترافية، هذا بخلاف اللاعبين فى الفريق ممن تنتهى عقودهم هذا الموسم، فكيف يتم خوض المباريات فى الموسم الجديد، لذا تم الاحتجاج على اللائحة.

وأضاف عبد الوهاب أنه من المفترض أن يأخذ الاتحاد رأى الأندية فى هذه القرارات، للوقوف على مدى تأثر الأندية بأى قرار يتم اتخاذه، حيث تم عرض البند فى أحد الاجتماعات دون الحصول على موافقات أو مناقشته من الأساس.

وطلب مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم باتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، إعادة النظر فى بنود لائحة اتحاد اللعبة، والتى تتضمن كل ما يخص كرة السلة، من انتقالات اللاعبين والأجهزة الفنية، وقواعد التسجيل والإعارات.