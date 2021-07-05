شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبي شامل للاعبي المنتخب الأولمبي قبل السفر إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رباعى المنتخب الأولمبى غداً لكشف طبى شامل فى أحد المستشفيات بمعرفة الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى، بقيادة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب وبإشراف اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ضمن متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية بعمل ملف صحى شامل لجميع اللاعبين المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق 23 يوليو.

ويخضع للكشف الطبى الشامل الكبار الثلاثة أحمد حجازى ومحمد الشناوى ومحمود الونش، بالإضافة لعبد الرحمن مجدى لاعب الفريق الذى غاب عن المعسكر الأخير .

وكان الجهاز الطبى قد أجرى كشفا طبيا شاملا لجميع اللاعبين الذين تواجدوا فى المعسكر الأخير خلال الفترة من 2 الى 13 يونيو الماضى، ولعب خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام جنوب أفريقيا ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو، حيث يلعب الفريق أولى مبارياته يوم 22 يوليو قبل يوم من افتتاح الدورة الرسمى أمام إسبانيا، ثم يلتقى مع نظيره الأرجنتينى يوم 25 يوليو، ويختتم لقاءاته أمام أستراليا يوم 28 يوليو .

كما يحصل الثلاثى الشناوى والونش وعبد الرحمن مجدى على المصل الخاص بكورونا فى الوقت الذى حصل فيه أحمد حجازى على اللقاح خلال مشاركته فى الدورى السعودي.