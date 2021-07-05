رسمياً.. إيبينجي مدرباً لـ"نهضة بركان" المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلن نادي نهضة بركان المغربي، عن تعيين فلوران إيبينجي، مديراً فنياً جديداً للفريق.

وأصدر النادي المغربي بيانا رسمياً يؤكد فيه توصل الفريق صباح اليوم الاثنين، لاتفاق مع المدرب إيبينجي الذي وقع على عقد تدريبه للفريق بمقر النادي، وأشار النادي المغربي إلى أن إيبينجي وقع على عقود تدريبه لنهضة بركان لمدة موسمين قادمين.

وأكد النادي في بيانه أن توقيع المدرب السابق لمنتخب الكونغو الديمقراطية وفريق فيتا كلوب جاء بعد الاتفاق على جميع تفاصيل العقد وتحديد الاهداف التي سيعمل عليها خلال الموسمين القادمين.

وكان فريق نهضة بركان أقال الإسباني بيدرو بن علي، المدرب السابق، بسبب سوء النتائج، قبل أن يستقر على تعيين إيبينجي مدرباً للفريق.