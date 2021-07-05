"كريم فؤاد إلى الأهلي".. مصدر يوضح لمصراوي كواليس الاتفاق النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

علم الخليج 365، أن ناديي الأهلي والنجوم توصلا إلي اتفاق نهائي، بشأن انتقال كريم فؤاد لاعب إنبي المعار من نادي النجوم إلى الأهلي بعد مفاوضات مكثفة دارت علي مدي ثلاثة أسابيع.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الطرفان توصلا لاتفاق فعلي منذ ساعات حول بعض البنود التي كانت محل خلاف خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد المصدر، أن اللاعب سيوقع خلال ساعات قليلة علي عقود انضمامه للأهلي لمدة خمس سنوات مقبلة تنتهي في يونيو 2026، مقابل 15 مليون جنيه على أن يتسلم النجوم شيك مقبول الدفع فوراً كمقدم للتعاقد علي أن يتم تقسيط الجزء الباقي علي دفعات.

وأوضح المصدر، أن الصفقة تتضمن أيضاً وجود بعض الإمتيازات الأخري يحصل عليها نادي النجوم وهي مليون جنيه حال حصول الأهلي علي لقب الدوري، ومليون جنيه أخرى في حالة التتويج بدوري أبطال أفريقيا بجانب مليون جنيه أخري حال المشاركة في 5 مباريات مع المنتخب الوطني الأول، بجانب نسبة من إعادة بيع اللاعب.

وأتم المصدر، حديثه، مشيرًا إلى أن اللاعب سيحصل علي مبلغ 4 ملايين جنيه في الموسم علي ان تزيد سنوياً بنسبة معينة تم الإتفاق عليها دون أن يناقش كريم فؤاد اي تفاصيل.