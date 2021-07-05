بيراميدز يفقد جهود دونجا وإبراهيم عادل أمام الإنتاج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي بيراميدز، غياب الثنائي نبيل عماد دونجا وإبراهيم عادل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في المباراة المقررة أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، والمؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن دونجا سيغيب للمباراة الثانية على التوالي بسبب الطرد المباشر في مواجهة الأهلي حيث غاب أيضا عن مواجهة إنبي التي أقيمت أمس الأحد وانتهت بالتعادل 1 / 1 .

وأضاف أن إبراهيم عادل جناح الفريق الأول سيغيب عن مواجهة الإنتاج الحربي لحصوله علي الإنذار الثالث أمام إنبي.

ويحتل بيراميدز المركز العاشر في الدوري برصيد 36 نقطة حصدها خلال 24 مباراة بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر الأخير برصيد 18 نقطة حصدها خلال 26 مباراة.