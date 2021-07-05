الزمالك: فيفا وفر للزمالك ٧٥٪ من إجمالي المبلغ في قضية باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كيف نجحت اللجنة في تخفيض غرامات جايمي باتشيكو ومساعديه.

وكان باتشيكو قد قدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك، طالب خلالها بالحصول على مليون و 700 ألف يورو، كما طالب مساعداه بمبلغ 320 ألف يورو، وهو ما يعني أن إجمالي المديونية على الزمالك يقدر ب ٢ مليون يورو وفقا لعقودهم ( ما يعادل 2 مليون و 500 ألف دولار من إجمالي المديونية للزمالك).

وأوضح أدهم خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أنه تم تخفيض المبلغ إلى مليون و 500 ألف يورو أي 75% من المديونية ( ما يعادل 2 مليون دولار تخفيض من إجمالي مديونية القضايا)

وأصبح المبلغ المطلوب 450 ألف يورو فقط لباتشيكو منهم 250 الف يورو مستحقات متاخرة، ومبلغ 40 ألف يورو لكل مدرب، أي مبلغ 80 الف يورو للاثنين المساعدين.

وقامت اللجنة الجديدة برئاسة الكابتن حسين لبيب باتخاذ إجراءات محترفة لحفظ حقوق النادي، وقال عمرو أدهم: تم تكليفي بالرد على تلك الشكوى في آخر لحظة قبل إصدار القرار، وبالفعل تم تقديم مذكرة قانونية، والتواصل مع مسئولين بالفيفا وتم الأخذ بما جاء في مذكرة الزمالك، وتأكيد هذا من خلال القرار بتمثيلي للنادي في تلك القضية.

وتولى مساعدتي في تلك القضية أحمد إبراهيم من إدارة الكرة.