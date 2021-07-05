حسين لبيب: لا أفكر في خوض انتخابات نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن من حق نادي القلعة البيضاء، أن يكون له مجلس إدارة مُنتخب قوي، مشيراً إلى أنه لا يفكر في خوض الانتخابات.

وقال لبيب في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "من المفترض أن نسلم النادي يوم ٢٤ أو ٢٥ نوفمبر، ومن المفترض أن تقام الانتخابات في شهر سبتمبر او أكتوبر".

وأضاف: "من حق نادي الزمالك أن يكون له مجلس إدارة مُنتخب قوي".

وأكمل لبيب: "لدي رغبة طول ما أنا جالس على كرسي رئاسة النادي أن يكون الزمالك في أعلى مكانة".

واختتم: "أنا لم أفكر في مسألة الانتخابات ولا اريد أن أتحدث عن هذا الأمر، ونيتي هي أن يكون الزمالك في مكانة عالية وأنا "مش بتاع انتخابات".