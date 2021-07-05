بوسكيتس يتطلع للقب يورو 2020 ويفكر في مستقبله مع المنتخب الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعرب نجم كرة القدم الإسباني سيرخيو بوسكيتس عن اعتقاده بأن بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) ستكون النسخة الأخيرة له في البطولة مع المنتخب الإسباني ، ولكنه لم يقرر بعد متى سينهي مسيرته الدولية مع الماتادور الإسباني.

وقال بوسكيتس إلى صحيفة "آس" الإسبانية قائلا : "عليك أن تفكر في موعد إنهاء دورتك (مسيرتك الدولية) . ما يدور في ذهني هو أن هذه ستكون آخر بطولة أوروبية لي مع الفريق ، وبعدها أدرس الأمر".

وأوضح: "عليك أن تتقدم خطوة بخطوة. لم أعد في العشرين من عمري. أشعر بأنني على ما يرام. أشعر بارتياح كبير وسط مجموعة اللاعبين".

وأضاف: "المدرب يقول دائما إن السن لا يهم ، وذلك طالما أنك بصحة جيدة. سيكون لديه من هم أفضل وأولئك الذين يتمتعون بالجدارة ، وسيظهر ذلك لاحقا".

وأشار: "في اللحظة الحالية ، أفكر في مباراة الدور قبل النهائي أمام إيطاليا ، وهي أمر مهم ، وبعدها سنفكر في نهائيات دوري أمم أوروبا خلال أكتوبر المقبل ، ونرى ما سيحدث".

وأكد بوسكيتس: "يمكن أن يكون العام طويلا للغاية ، وأنا متحمس جدا، ولكنني أيضا مسؤول وأريد الأفضل لنفسي وللجميع".

وقال بوسكيتس إن المنتخب الإسباني محظوظ لوجود لويس إنريكي في منصب المدير الفني للفريق.

وأوضح: "نحن محظوظون لوجود لويس إنريكي هنا. إنه يطور أفكاره ، مع مجموعة عمله ، ومع اللاعبين الذين يثق بهم ، بطموح كبير للغاية وينعكس ذلك على الملعب".

وكان بوسكيتس نجم خط وسط برشلونة الإسباني فاز مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا كما لعب دورا في فوز الفريق بلقب يورو 2012 .