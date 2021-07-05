"تخفيض العقوبة".. الزمالك يعلن قرار الفيفا بشأن شكوى باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن نادي الزمالك، قرار وحكم لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن شكوى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق ومساعديه بخصوص المستحقات.

وكان باتشيكو قد لجأ لـ"فيفا" وتقدم بشكوى وطالب بالحصول على مليون 700 ألف يورو قيمة باقي عقده مع الزمالك عقب قرار إقالته من اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي.

ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أقرت لجنة "فيفا" بأحقية باتشيكو في الحصول على 450 ألف يورو فقط تسدد خلال 45 يوما بعد أن اقتنعت بمبررات الزمالك.

وكشف الزمالك أيضاً، أن لجنة فض المنازعات في "فيفا" أقرت بأحقية مساعدي باتشيكو في الحصول على 80 ألف يورو بدلا من 320 ألف يورو حصلوا عليها نتيجة الحكم الأول منذ ما يقرب من شهر.

وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن هناك جهود تم بذلها من جانب وقد بذلت إدارة الكرة في إثبات حق الزمالك.

وحرصت اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على توجيه الشكر لعمرو أدهم عضو اللجنة، والمكلف بمتابعة الملف، وكذلك نصر عزام المحامي الدولي.