الزمالك عن ضم رمضان صبحي: من لا يتمنى ضم لاعبه مثله في فريقه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز لاعب كبير، قائلا: "من لا يتمنى تواجده ضمن فريقه؟".

وخلال حديثه لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، سُئل لبيب عن فرص انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي، وقال: "حد مايتمناش لاعب مثل رمضان ميبقاش معاه في الفريق".

وأضاف: "رمضان من أعلى اللاعبين في مصر، لديه ثقل فني كبير، أي نادٍ -ليس في مصر فقط- يتمنى ضم رمضان".

وعما أثير حول تلقي لاعبي الزمالك عروضا خلال الفترة الماضية، أجاب: "هناك ٦ لاعبين تلقوا عروضًا خلال الفترة الماضية، لكننا طلبنا مبالغ كبيرة".

وبسؤاله عن ملف المحترفين، قال رئيس الزمالك: "لدينا ٧ أجانب، نذاكر ملف الأجانب جيدا ، وسيتم حسمه قريبًا".

وردًا على تفعيل بند شراء سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب السابق، علق: "حصلنا على موافقة كارتيرون وطلب بقاؤه للاستفادة من إمكانياته".

وأتم: "خاطبنا المقاولون العرب لتفيعل بند الشراء، والتوقيع لم يستغرق أكثر من ٢٥ دقيقة وتم الامر".