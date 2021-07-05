صفقات برشلونة | كومان يسعى لاستعادة نجمه تحسباً لرحيل ألبا

يدرس نادي برشلونة حاليًا الخيارات المتاحة من أجل تعويض رحيل الظهير الأيسر جونيور فيربو، عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2021، نحو نادي ليدز يونايتد.

وانتقل جونيور فيربو رسميًا، إلى صفوف ليدز يونايتد بعدما فشل في كسب ثقة مدرب برشلونة رونالد كومان، على مدار الموسم الماضي، إذ أنه لم يكن البديل الأول حتى لتعويض غياب ألبا في كثير من المباريات.

ووفقًا للتقاربر الصحيفة، فإن أنظار نادي برشلونة تتجه حاليًا نحو لاعب الفريق السابق، مارك كوكوريلا والذي يلعب حاليًا في نادي خيتافي، إذ أنه يمتلك حق استعادة اللاعب مقابل دفع مبلغ مالي يصل إلى 18 مليون يورو فقط.

وجاءت فكرة استعادة اللاعب صاحب الـ22 عامًا بسبب ارتفاع أسعار الخيارات الاخرى مثل، لويس جايا لاعب فالنسيا، وماركوس ألونسو لاعب تشيلسي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وأعطى مدرب برشلونة رونالد كومان الضوء الأخضر لإدارة برشلونة من أجل التحرك نحو لاعب الفريق السابق، واستعادته في الميركاتو الصيفي 2021، ليكون بديلًا لجوردي ألبا، الذي يرغب في الرحيل عن “كامب نو” في الميركاتو الصيفي 2021 حسبما ذكرت العديدة من التقارير الصحفية.

ومن المتوقع أن يبدأ نادي برشلونة مفاوضاته رسميًا من أجل استعادة اللاعب الإسباني، خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل ترحيب كبير من كوكوريلا بالعودة إلى النادي الكتالوني.