صفقات ليفربول | كلوب يعثر على بديل فاينالدوم في ليل الفرنسي

أكدت تقارير صحفية، أن لاعب وسط نادي ليل الفرنسي، ريناتو سانشيز، أصبح قريبًا، من الانتقال لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وفي وقتٍ سابق قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مدرب ليفربول يورجن كلوب مهتم بضم سانشيز من صفوف ليل الفرنسي، وسيواجه منافسة قوية من نظيره أرسنال.

ووفقًا لصحيفة إكسبريس البريطانية، فإن نادي ليفربول على وشك الانتهاء من صفقة لاعب ليل الفرنسي ريناتو سانشيز بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى الريدز لتعويض رحيل الهولندي جورجينيو فاينالدوم الذي انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، في الميركاتو الصيفي 2021.

كان لاعب الوسط الهولندي بمثابة ترس رئيسي في خطة مدرب ليفربول يورجن كلوب، حيث لعب دقائق أكثر من أي شخص في الفريق باستثناء أندرو روبرتسون ومحمد صلاح، لذا يبحث المدرب الألماني عن بديل جيد يعوض رحيل فاينالدوم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هناك العديد من الأسماء تم تم ربطها بالانتقال إلى ليفربول، لملء الفراغ الذي تركه الدولي الهولندي، ويأتي على رأس هذه الأسماء؛ الدولي الغاني إيف بيسوما لاعب ليل الفرنسي، والألماني فلوريان نيوهاوس لاعب بوروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، إلى أن صفقة ريناتو سانشيز هي القرب إلى قلب يورجن كلوب لتعويض رحيل الهولندي فاينالدوم في الميركاتو الصيفي 2021.

صاحب الـ 23 عامًا يعد واحد من أبرز المواهب البرتغالية في كرة القدم، وتوج ببطولة الدوري الفرنسي مع ليل الموسم الماضي.

ولعب ريناتو من قبل لصفوف بايرن ميونخ الألماني، كما أعير في 2018 لصفوف نادي سوانزي سيتي الإنجليزي.

وشارك ريناتو مع البرتغال في بطولة يورو 2020، حيث ودع حامل اللقب المسابقة في دور الـ 16 على يد بلجيكا.