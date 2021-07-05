‏حوار | حسين لبيب يوضح طلبات كارتيرون وملف التعاقدات وصفقة رمضان صبحي

‏أجرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، مقابلة عبر قناة أون تايم سبورت، تحدث خلالها عن طلبات المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون خلال الميركاتو الصيفي 2021، وحقيقة التعاقد مع جناح بيراميدز رمضان صبحي، وعودة لاعب الوسط فرجاني ساسي.

وقال لبيب: “لم نتحدث مع كارتيرون عن رحيله من عدمه، نثق في كارتيرون والجهاز الفني، وبالتأكيد أي شخص يعمل في النادي يمتلك عروض، أنت في نادي الزمالك، كارتيرون طلب منا ضم مهاجم ولاعب وسط 6 و8، وظهير أيمن بدون ذكر أعداد”.

وتابع حديثه: “هل يوجد أي أحد في مصر لا يرغب في وجود رمضان صبحي في ناديه، نتمنى طبعًا التعاقد معه، فهو من أفضل اللاعبين في مصر وموهبة كبيرة وإضافة قوية”.

وتطرق للحديث عن أزمة فرجاني ساسي، قائلًا: “القصة بدأت في أول يوم للمجلس كان الفريق في معسكر ولم نستطع عقد جلسة مع اللاعب، وفي مباراة الإسماعيلي بكأس مصر المجلس حضر المباراة، وعقب اللقاء استائذنت كارتيرون للحديث مع الدولي التونسي ووافق”.

وأكمل: “‏تفاجئت أن فرجاني ساسي غادر الملعب، تواصلت معه هاتفيًا وأبلغني أنه سافر، ثم لم يتواصل معي بشكل مباشر حتى الآن، محامي الزمالك تواصل مع محامي ساسي منذ أيام، وأخطر النادي بأن اللاعب عقده انتهى مع الزمالك”.

واستطرد: “بالنسبة للاعب أشرف بن شرقي، هو الشغل الشاغل للجنة ولجماهير نادي الزمالك، ولكن نختار التوقيت الأفضل والأمثل لفتح المفاوضات، بعد عودته من معسكر منتخب بلاده، عقدنا جلسة شهدت حضور حسين السمري وفاروق جعفر واللاعب والمستشار الخاص به”.

‏وأضاف: “في نهاية الجلسة اتفقنا على أننا سنفكر خلال أسبوع في الأرقام التي تم عرضها، ثم نعقد جلسة أخرى نهائية للحديث في الأرقام لن تستمر أكثر من ربع ساعة، وتم الاتفاق على البنود العريضة وكل الأرقام التي يتم عرضها في الإعلام بخصوص المقابل المادي غير صحيح”.

وأوضح لبيب أن هناك أحكام بـ 17.5 مليون دولار ضد نادي الزماك وهناك محاولات للتفاوض، مشيرًا إلى أن الملف المالي للنادي يتزعمه محمد الأتربي وهاني برزي وعمرو أدهم والعمل بمنتهى الاحترافية.