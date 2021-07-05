صفقات الاهلي | جناح اتحاد العاصمة الجزائري بديل سفيان رحيمي

جمدت لجنة التعاقدات بالنادي الاهلي برئاسة أمير توفيق، المفاوضات مع إدارة نادي الرجاء المغربي للتعاقد مع جناح الفريق سفيان رحيمي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأوضح الإعلامي بقناة أون تايم سبورت إبراهيم عبد الجواد، أن مفاوضات الاهلي مع نادي الرجاء تجمدت، بسبب المقابل المادي الذي طلبه النادي المغربي والذي وصل إلى 5 مليون دولار.

وأشار إبراهيم عبد الجواد، إلى أن لجنة التعاقدات بالاهلي ترى أنه من الصعب دفع هذا المبلغ الكبير في سفيان رحيمي، وجمدت المفاوضات في الوقت الحالي ومن الوارد عودتها مرة أخرى في حال تخفيض المقابل المادي.

وأكد أن لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، تلقت السيرة الذاتية لجناح فريق اتحاد العاصمة الجزائري عبدالفتاح إسماعيل بلقاسمي، وتبحث إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المُقبلة.

ويُجيد صاحب الـ 28 عاما اللعب في أكثر من مركز في الخط الهجومي، كما يلعب بكلتا قدميه، ويتصدر ترتيب هدافين اتحاد العاصمة في الدوري الجزائري برصيد 11 هدف، بعد خوض 29 جولة.