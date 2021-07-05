ليفربول يبدأ محادثاته لحسم مستقبل محمد صلاح في الأنفيلد

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن أن نادي ليفربول قرر بدء محادثات تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، وحسم مستقبل الفرعون في أقرب وقت ممكن حيث ينتهي عقده مع الريدز في صيف 2023.

وقالت صحيفة "صنداي وورلد" الإنجليزية، إن ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع محمد صلاح ومستشاريه من أجل حسم مستقبله في الأنفيلد في أقرب وقت ممكن لإنهاء التكهنات الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح لم يتخذ قرارًا بعد بشأن ما إذا كان سيوقع ما قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته المهنية، أم سيفضل الرحيل.

ولفتت إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار إحجام مالكي ليفربول عن تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين فوق سن الثلاثين، ومن ثم قد يحتاجون إلى استثناء خاص للإبقاء على صلاح 29 عامًا لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأكد الصحيفة أن بالرغم من ذلك، فلا يوجد ضمان حتى الآن بأن صلاح يريد إنهاء مسيرته في ليفربول.

وأضافت أن مسئولو ليفربول يأملون في تأمين مستقبل محمد صلاح فيما بعد عقده الحالي، على الرغم من أنهم مترددون في كسر هيكل الأجور الحالي للنادي.

ويتصدر محمد صلاح والإسباني تياجو ألكانتارا قائمة أجور لاعبي ليفربول بحصولهما على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ونفس الحال لا يجب إغفال مسألة حسم مستقبل أكثر من لاعب آخر في ليفربول، مثل جوردان هندرسون (31 عامًا)، فيرجيل فان دايك (29)، ساديو ماني (29) وروبرتو فيرمينو (29)، وجميعهم فى نفس العمر تقريبا.

وكان صلاح قد ارتبط إسمه بنادي باريس سان جيرمان، والذي انتقل إليه مؤخرًا جورجينيو فينالدوم (30 عامًا)، حيث حظى بعقد لمدة ثلاث سنوات مقابل 315 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما قد يغري المصري بالتفكير في الانتقال إلى فرنسا.

​من ناحية أخرى، أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، أن محمد صلاح كان حريصًا بشدة على المشاركة مع الفراعنة في الأولمبياد المرتقبة، ولكن ليفربول رفض ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار قد يكون عقبة أخرى في علاقة محمد صلاح بليفربول، حيث سبق وأن أشار جون ألدريدج هداف ليفربول إلى احتمالية بيع النجم المصري حال عدم توقيعه عقدًا جديدًا.

​ومن المُرتقب عودة محمد صلاح إلى ليفربول يوم الإثنين المقبل، لبدء الفترة الاستعدادية للموسم الجديد 2021/22.